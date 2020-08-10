كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مازدا تكشف عن أيقونتها الجديدة "Mazda 3" بسعر مناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مازدا اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات، عن إطلاق أيقونتها 3 الجديدة بسعر يبلغ 29 ألف و900 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 450.000 جنيه.

وأوضحت الشركة اليابانية، أن أقوى موديلات السيارة الجديدة يعتمد على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر يزأر بقوة تصل إلى 253 حصان/434 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتولى توزيع هذه القوة على عجلات السيارة الأربع ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

وتتميز مازدا 3 الجديدة بشخصية رياضية ترسم ملامحها مخارج العادم على الجانبين الأيمن والأيسر للمئزر الخلفي، والجنوط قياس 18 بوصة، والخطوط الانسيابية على باقي الجسم.

وتتألق النسخة خماسية الأبواب بالباقة الأيروديناميكية المكونة من المئزر الأمامي الشرس واسبويلر حافة السقف وكسوة العتبات الجانبية والناشر الخلفي.