مصادر لـ"الخليج 365": إلقاء القبض على رئيس حزب البشير المنحل المزيد

الخليج 365 - مرتضى كوكوالإثنين 2020/8/10 03:21 م بتوقيت أبوظبي
ألقت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، القبض على الإخواني إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس المعزول ورئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إنه تم إيداع حامد سجن كوبر تمهيدا لمحاكمته بتهم إدارة نشاط سياسي عبر حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسي للحركة الإسلامية السياسية، الذي تم حله عبر لجنة التفكيك التي شكلت بعد الإطاحة بالبشير.
وتولى حامد رئاسة حزب البشير، بعد توقيف رئيسه السابق إبراهيم غندور قبل شهرين.
ومنذ عزل نظام البشير في أبريل 2019، ظل حامد مختفيا داخل الخرطوم، في حين كان تقارير تشير إلى هروبه لتركيا.
وحامد من القيادات البازرة في نظام الإخوان البائد وتولى عدة مناصب بينها حاكم ولاية كسلا ووزير الداخلية ومساعد للبشير في القصر الرئاسي.
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