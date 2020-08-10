الخليج 365الإثنين 2020/8/10 03:13 م بتوقيت أبوظبي
تعهدت اليونان، اليوم الإثنين، بالدفاع عن سيادتها ضد ما اعتبرته "ابتزازا تركيا"، وطالبت أنقرة بالكف عن الأعمال غير القانونية بعد ساعات من إعلان الأخيرة عزمها إجراء مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية ندعو تركيا إلى التوقف عن الأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة.
وأضافت في بيان "لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".
وأصدرت البحرية التركية صباح اليوم إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في بالبحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
والمسوح الزلزالية جزء من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات.
وردا على تلك الخطوة ذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه من المتوقع أن يرأس اجتماعا للمجلس الحكومي للشؤون الخارجية وقضايا الدفاع اليوم الاثنين.
وتتهم أثينا أنقرة بالسعي لافتعال أزمات بمنطقة شرق المتوسط للإيهام بوجود نزاع حدودي على خلاف القانون الدولي الذي يؤكد أحقية اليونان في المنطقة الغنية بالغاز.
ووقعت اليونان ومصر نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي من شأنها أن تتيح للبلدين بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما أثار غضب أنقرة الساعية لمزاحمة جارتها الأوروبية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد حذرت تركيا مرارا من تحركاتها في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية ولوحت بفرض عقوبات على الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تدعو تركيا إلى التوقف عن الأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.