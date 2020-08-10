سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020.. الليرة تتحرك

استقر سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اليوم الإثنين عند مستويات أمس محققا 7500 ليرة، في حين ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي.

وجمع مؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي انطلق بشكل افتراضي، أمس الأحد، نحو 170 مليون دولار، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن مساهمتها.

وضمت المبالغ التي جمعها المؤتمر، 11.8 مليون دولار من ألمانيا و23.6 مليون دولار من بريطانيا ونحو 74 مليون دولار من المفوضية الأوروبية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر نقابة الصرافين

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الإثنين، حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.

السوق السوداء

وسجل سعر صرف الدولار في لبنان في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) والصرافين غير المرخصين, ما بين 7500 و7550 ليرة لبنانية للدولار الواحد بحسب ما أوردته بعض وسائل إعلام محلية.

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مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1,515.79 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وشدد مصرف لبنان المركزي في بيان شديد اللهجة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل بالوسائل الإلكترونية، بضرورة أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد من الخارج بالدولار الأمريكي، وأن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل.

البنوك

وثبتت البنوك سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد. وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

