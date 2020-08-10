إنفينيتي تشعل سوق الـ SUV بسيارة جديدة.. أسعار ومواصفات QX55

أشعلت شركة إنفينيتي اليابانية سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV الكوبيه، بإعلانها الموعد الرسمي لسيارة خارقة تنتمي لهذه الفئة من السيارات.



وقالت شركة إنفينيتي إنها ستكشف النقاب عن أيقونتها QX55 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الكوبيه، خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر القادم.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكروس أوفر الجديدة سيتم طرحها في الأسواق العام القادم.

وتوضح الصور التشويقية، التي تم نشرها للسيارة، أنها تتمتع بخطوط انسيابية على السقف، والتي تعد سمة مميزة لموديلات الكوبيه.

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ولم تكشف إنفينيتي بعد عن أية معلومات تقنية، غير أن الشركة التابعة لمجموعة نيسان أكدت أن السيارة الجديدة ستتبع فلسفتها المعهودة والمتمثلة في تقديم توليفة فريدة تجمع بين التصميم الرياضي الأنيق والتجهيزات الفاخرة.

كانت إنفينيتي قد قررت تأجيل تصنيع الطراز جاء بعد قرار الشركة اليابانية المصنعة للسيارات بنقل تصنيعه لمصنعها بمدينة Aguascalientes في المكسيك.

ومن المنتظر أن يطرح طراز إنفينيتي QX55 بقدرات مشابهة لطراز QX50، الذي يعمل بمحرك توربيني بـ4 أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 268 حصانا.

ذلك مع عزم دوران 380 نيوتن متر، ونظام قيادة دفع رباعي الدفع، وتكلفته تبدأ من 38,275 ألف دولار.