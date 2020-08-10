Lyriq أول سيارة SUV كهربائية لعام 2022

كشفت شركة كاديلاك الأمريكية عن سيارتها الجديدة التى أطلقت عليها اسم Lyriq الجديدة لتصبح أول سيارة كروس أوفر فاخرة كهربائية بالكامل مقرر طرحها للبيع في عام 2022.

تعتمد كاديلاك الجديدة على شاسيه EV من الجيل التالي من جنرال موتورز وهي مدعومة من مجموعة توليد الحركة الكهربائية التى أطلقت عليها الشركة اسم "Ultium" ولديها القدرة على الشحن السريع الذى يصل إلى 150 كيلو واط من التيار المستمر , وسيتم تقديم عدة موديلات بالدفع الخلفي وأخرى بالدفع الرباعي.

وقال ستيف كارلايل نائب الرئيس التنفيذي ورئيس جنرال موتورز أمريكا الشمالية ان شركته من خلال سيارة ليريك ستعيد تعريف الفخامة الأمريكية على مدى العقد المقبل بمجموعة جديدة من السيارات الكهربائية.

زودت السيارة بشاشة العرض LED ضخمة أحادية القطعة

مقاس 33 بوصة والتي تمتد على معظم طول لوحة العدادات ، وتقدم تفاصيل معلومات السائق وأدوات التحكم في المعلومات والترفيه ومشاهد الكاميرات الخارجية حيث تقول كاديلاك إن شاشتها الجديدة تتمتع بالفعل بأعلى كثافة بكسل في صناعة السيارات اليوم حيث تتميز بأكثر من مليار لون وهو 64 ضعف دقة شاشة أية سيارة موجودة اليوم .

هناك أيضًا شاشة عرض رأسية مزدوجة المستوى يشير المستوى القريب فيها إلى معلومات مثل السرعة والاتجاه بينما يعرض المستوى البعيد إشارات وتنبيهات مهمة أخرى , كما ستحتوي كاديلاك Lyriq أيضًا على أحدث إصدار من نظام Super Cruise أنتجته كاديلاك وهو

أول نظام لمساعدة السائق بدون استخدام اليدين.

Advertisements

تحتوى كاديلاك ليريك على تقنية جديدة مبهرة لإلغاء ضوضاء الطريق حيث تستخدم العديد من الميكروفونات بحيث يكون النظام الجديد قادرًا على إلغاء نطاق تردد ضوضاء تجويف الإطارات ، مما يتيح تجربة هادئة داخل المقصورة.

يتميز نظام بطاريات Ultium الجديد من جنرال موتورز بأحدث كيمياء من النيكل والكوبالت والمنجنيز والألمنيوم (NCMA) ، حيث تقول جنرال موتورز أن بطاريتها الجديدة تتطلب 70 % أقل من الكوبالت بالمقارنة مع بطاريات جنرال موتورز الحالية.

ستتحول كاديلاك Lyriq الجديدة إلى أول سيارة دفع رباعي كهربائية للعلامة التجارية في عام 2022 ، لتدخل فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات بصمة مماثلة لتلك الموجودة في XT5.

جدير بالذكر ان شركة كاديلاك لم تعلن عن سعرها فى الوقت الحالى لكنها أشارت انها سوف تكون قادرة على المنافسة في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة الكروس أوفر بغض النظر عن نظام الدفع سواء كانت بمحرك بنزين أم هجين.