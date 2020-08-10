دراسة تكشف تأثير وباء كورونا على عمر السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كم من الوقت تحتفظ بسيارتك؟ هل تستبدلها كل خمس أو ست سنوات؟ أم أنت ممن يُبقون على سيارتهم حتى تتهالك تماماً، على كل حال، كشفت دراسة جديدة أن متوسط عمر السيارات يشهد ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 11.9 عام في 2020، وذلك بزيادة قدرها شهر واحد مقارنة بـ 2019، في حين بلغ المتوسط 11.5 عام في 2015.

والآن بتحليل بعض الأمور، فمنذ بدء أزمة فيروس كورونا حول العالم، فقد انخفضت مبيعات السيارات بشكل كبير، في حين يعتقد الخبراء أن تعافي سوق السيارات سيأخذ وقتاً طويلاً، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها العمل من المنزل، أو استخدام وسائل نقل بديلة كالدراجات وغيرها.

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في حين تكشف الدراسة أن السيارات الجديدة شكلت 6.1% فقط من السيارات العاملة في عام 2019، انخفاضاً من 6.7% في 2016، وبالنسبة لعام 2020، فإن الدراسة تعتقد أنها ستمثل 5% أو أقل، وهو ما سيُترجم في النهاية إلى ارتفاع متوسط عمر السيارات.

ما الفائدة التي ستعود من ذلك على مالكي السيارات؟

مع احتفاظ مالكي السيارات بسياراتهم لوقت أطول، فإن ذلك سيُجبر شركات صناعة السيارات على الاهتمام بشكل أكبر بخدمات ما بعد البيع لتحقيق أرباحها، ما سيعود بالنفع بالتأكيد علينا.

في الختام، يجدر بالذكر أن العامل الأكبر في زيادة متوسط عمر السيارات هو عامل الجودة، وبزيادة جودة صناعة السيارات في العقد الأخير، سيُشجع ذلك مالكي السيارات على الاحتفاظ بها لفترات أطول بالتأكيد.