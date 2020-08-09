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الخليج ٣٦٥ نت – شركة مازدا للسيارات هي مصنع ياباني للسيارات يقع مقرها الرئيسي في مدينة هيروشيما، في حين سنتعرف سوياً اليوم على أسعار سيارات مازدا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%، لدى وكالة الحاج حسين علي رضا.
مازدا 6
- ستاندر بسعر 86,374 ريال
- نص فل بسعر 97,874 ريال
- فل بسعر 117,079 ريال
- اتش بلس بسعر 133,524 ريال
مازدا سي اكس 9
- ستاندر بسعر 120,874 ريال
- فل بسعر 146,749 ريال
- اتش بلس بسعر 163,194 ريال
مازدا سي اكس 3
- ستاندر بسعر 69,699 ريال
- فل بسعر 92,124 ريال
مازدا سي اكس 30
- فئة واحدة فقط بسعر 89,824 ريال
مازدا سي اكس 5
- ستاندر بسعر 90,974 ريال
- فل بسعر 120,874 ريال
- اتش بلس بسعر 130,074 ريال
في الختام، جميع سيارات مازدا تأتي بضمان 100 ألف كم أو ثلاث سنوات أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقف التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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