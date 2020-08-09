الخليج ٣٦٥ نت – شركة مازدا للسيارات هي مصنع ياباني للسيارات يقع مقرها الرئيسي في مدينة هيروشيما، في حين سنتعرف سوياً اليوم على أسعار سيارات مازدا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%، لدى وكالة الحاج حسين علي رضا. مازدا 6 ستاندر بسعر 86,374 ريال

نص فل بسعر 97,874 ريال

فل بسعر 117,079 ريال

اتش بلس بسعر 133,524 ريال مازدا سي اكس 9 ستاندر بسعر 120,874 ريال

فل بسعر 146,749 ريال

اتش بلس بسعر 163,194 ريال مازدا سي اكس 3 Advertisements ستاندر بسعر 69,699 ريال

فل بسعر 92,124 ريال مازدا سي اكس 30 فئة واحدة فقط بسعر 89,824 ريال مازدا سي اكس 5 ستاندر بسعر 90,974 ريال

فل بسعر 120,874 ريال

اتش بلس بسعر 130,074 ريال في الختام، جميع سيارات مازدا تأتي بضمان 100 ألف كم أو ثلاث سنوات أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقف التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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