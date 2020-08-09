تفاصيل مميزة أبهرتنا في كيا K5 2021

الخليج ٣٦٥ نت- أطلقت كيا مؤخراً سيارتها الجديدة K5 2021 كبديل لأوبتيما، وحصلت السيارة على العديد من المميزات والتي تجعلها قادرة على المنافسة بقوة في سوق السيدان متوسطة الحجم.

واستطاعت كيا التفوق من خلال اهتمامها بأدق التفاصيل والتي تظهر من خلال بعض التفاصيل والتقنيات المتميزة والتي نستعرضها من خلال المقال.

نظام تحذير انتباه السائق المتطور

تمتلك أغلب سيارات كيا نظام تحذير انتباه السائق كسمة قياسية، لكن الجديد في النظام هو الحصول على ميزة تنبيه إضافية إذا ابتعدت السيارة التي أمامك، حتى يتسنى للسائق الإنتباه إلى حالة الطريق أمامه، ومن المتوقع أن تحصل بقية سيارات كيا تباعاً على هذا النظام.

نظام تثبيت السرعة التكيفي

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عملت الشركة الكورية على تطوير هذا النظام أيضاً، فأضافت إليه ميزة التوقف لمدة 30 ثانية ثم الإنطلاق مرة أخرى بشكل أوتوماتيكي، ليصبح الأمر أكثر راحة بالنسبة للسائقين عند التعامل مع إشارات المرور.

تصميم ذكي للشاحن اللاسلكي

حيث تأتي K5 2021 مع تصميم جديد للشاحن اللاسلكي على شكل علبة، حيث تقوم بوضع الهاتف بداخله بشكل رأسي مما يسمح لك الوصول للهاتف بشكل أسرع، كما تحتوي العلبة على مروحة تبريد للحفاظ على برودة الهاتف، وهو بالتأكيد أذكى تصميم للشاحن لاسلكي حتى الآن.