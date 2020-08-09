الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقود دراجة هوائية في شوارع دبي “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يتجول بالدراجة الهوائية أول أمس الخميس في عدد من مناطق دبي.

ظهر الشيخ محمد بن راشد في الصور مرتدياً زياً رياضياً ويلبس خوذة، ويتجول بالدراجة مع عدد من مرافقيه.

كما حرص الشيخ محمد أيضاً هو ومن معه على الالتزام بارتداء الكمامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

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