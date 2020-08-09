ماذا تفعل عند فقدان لوحة السيارة؟ المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراء المتبع عند فقدان لوحة السيارة. وجاء ردّ المرور ليوضّح أن الإجراء المتبع يتمثل في الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ومن ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

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