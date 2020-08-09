تعرف على خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن إجراءات الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات. وأجاب المرور موضحاً إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية: تسجيل الدخول في حسابك على أبشر.

اذهب إلى “خدمات السيارات”.

اختر “الاستعلامات”.

ثم اختر “صلاحية التأمين على المركبات”.

قم بتعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي).

سيتم عرض صلاحية التأمين.

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