“إنفينيتي” تستعد لإطلاق النسخة الجديدة كلياً من “QX55” نوفمبر المقبل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “إنفينيتي” للسيارات عن استكمال الاستعدادات للكشف عن سيارة “QX55” الجديدة كلياً يوم 11 نوفمبر المقبل، والتي تزمع العلامة من خلالها العودة إلى تصنيع فئة “الكروس أوفر كوبيه” التي طورتها قبل نحو عقدين من الزمن.

وسيدمج التصميم المتميز للسيارة الجديدة والمُستلهم من خطوط السقف والعناصر البصرية لفئة “إنفينيتي FX”، أسلوب واستخدامات “الكروس أوفر” الفاخرة ذات الحجم المتوسط مع المظهر الأنيق لسيارة الكوبيه الرياضية، لتضفى على جمالها العديد من المزايا التكنولوجية المُبتكرة المُصممة لتمكين السائقين والتفاعل والتواصل معهم على الطريق.

ويشار إلى أن الكشف عن سيارة “QX55” الجديدة سيجري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتمام الساعة 55:3 فجراً بتوقيت منطقة السعودية يوم 11 نوفمبر المقبل، وسيجري مشاركة المزيد من المعلومات لمتابعة الفعالية عن طريق موقع www.INFINITInews.com الإلكتروني.

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ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى صالات عرض أمريكا الشمالية في ربيع العام 2021، وستتبعها المناطق الأخرى في وقتٍ لاحق، حيث سيكون ظهور السيارة بمثابة الأول ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة لشركة “إنفينيتي” خلال السنوات القليلة المقبلة.