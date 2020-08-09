تفاصيل وقف إنتاج لينكون MKZ بشكل رسمي

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت لينكون رسمياً أن إنتاج MKZ قد انتهى في 31 يوليو الماضي، والجدير بالذكر أن السيارة حصلت على جيلين منذ الكشف عنها في عام 2006، وهي سيدان متوسطة الحجم فاخرة، وبالرغم من أن سيارات السيدان كانت تمثل ثُلث مبيعات لينكون، إلا أن قرار وقف إنتاج MKZ كان قد تم اتخاذه بالفعل في يناير الماضي.

يُذكر أن فورد قد أعلنت هي الأخرى مؤخراً عن وقف إنتاج فيوجن في نفس اليوم، حيث كان يتم تصنيعها في مصنع تجميع فورد ارموسييو، والذي كان يتم تصنيع MKZ فيها أيضاً، ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم لينكون، فإن لينكون ستستثمر بشكل أكبر في قطاعات السيارات المتنامية، حيث ستكشف عن تشكيلة من سيارات الاس يو في والسيارات الكهربائية.

قرار وقف إنتاج MKZ يترك لينكون مع سيارة سيدان واحدة فقط في تشكيلتها، وهي كونتيننتال، في حين أكدت الشركة أن إنتاجها لن يستمر بعد نهاية العام الجاري، والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها وقف إنتاج كونتيننتال في تاريخ لينكون.

في الختام، مع وجود مساحة كبيرة في مصنع تجميع فورد ارموسييو، فإن فورد ستستغل هذه المساحة لصنع فورد برونكو سبورت، والذي سيبدأ في أكتوبر 2020، والسؤال الآن، هل سيأتي يوم يعود فيه مجد سيارات السيدان مرة أخرى؟

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