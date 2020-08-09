فورد برونكو 2021 تستعرض قدراتها بتسلق الصخور “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – لن تبدأ فورد تسليم سيارات برونكو الجديدة للعملاء حتى الربيع المقبل، لذا لا يزال لديها متسع من الوقت للتعديلات والتحسينات النهائية، ولاختبار السيارة على أقسى التضاريس، تم أخذ نسختين منها الأولى ببابين والاخرى بأربعة أبواب إلى مسار روبيكون البالغ طوله 35 كم.

تعرض لقطات الفيديو تعرض هذه النماذج الأولية لضربات شديدة أثناء تسلق الصخور، كما أنها تحصل على الكثير من الندوب في جميع أنحاء جسدها، كما نُلاحظ أيضاً وجود مهندس من فورد في مقعد الراكب يعمل على جهاز كمبيوتر محمول.

مقطع الفيديو بالأسفل مثير للاهتمام أيضاً لسبب مختلف، وهو استخدام ناقل الحركة اليدوي ذو السبع سرعات، في حين لم تحصل أي من النسخ الاختبارية على حزمة Sasquatch للطرق الوعرة، مما يعني أنها تحصل على إطارات مقاس 33 بوصة بدلاً من 35 بوصة، في حين حصلت برونكو ذات البابين على إطارات BFG AT، بينما حصلت شقيقتها الأكبر على إطارات جوديير MT.

في الختام، تُظهر اللقطات أن براعة برونكو على الطرق الوعرة لا جدال فيها، وهو دليل إضافي على استعداد فورد أخيراً لمواجهة جيب، حيث تقول الشائعات أن إحياء برونكو سيجلب بعد ذلك نسخة بيك آب لمنافسة جلاديتور في وقت مبكر من عام 2022.

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