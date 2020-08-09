الخليج 365الأحد 2020/8/9 07:58 م بتوقيت أبوظبي
أكد البيان الختامي لمؤتمر المانحين للبنان، الذي انطلق بشكل افتراضي، الأحد، على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تقديم المساعدات بما يتناسب مع احتياجات اللبنانيين بتنسيق من الأمم المتحدة على أن تسلم مباشرة للشعب.
وأوضح البيان الختامي، أن الدول المشاركة اتفقت في المؤتمر على المساعدة لإجراء تحقيق محايد ومستقل في انفجار مرفأ بيروت .
من جانبه قال الرئيس القبرصي في مؤتمر المانحين للبنان، إن بلاده ستقدم 5 ملايين يورو مساعدات إلى بيروت، بخلاف وضع مطارتها القريبة منها تحت تصرف قوات اليونيفيل والأمم المتحدة.
كما أكد رئيس المجلس الأوروبي، إمكانية إرسال مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون يورو إلى بيروت.
وشارك في المؤتمر 15 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء وزراء إيطاليا وإسبانيا.
كما شارك ممثلين عن 30 دولة ونحو 6 منظمات عالمية، ويحضره أيضاً رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، ومدراء منظمات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصليب الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الختامي لمؤتمر المانحين للبنان: توافق بين المشاركين على تقديم المساعدات بتنسيق أممي وتسليمها مباشرة للشعب المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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