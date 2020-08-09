ترامب يشدد على وجوب معرفة سبب انفجار مرفأ بيروت وهل كان حادثًا أم مدبرًا؟ المزيد

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بضرورة كشف أسباب انفجار مرفأ بيروت وهل كان حادثًا أم مدبرًا، بعد أن دمر الانفجار أجزاء من المدينة وأودى بحياة 185 شخصا على الأقل وأصاب نحو 6 آلاف آخرين.

والسبت الماضي، أكد ترامب، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، وأبلغه بإرسال ثلاث طائرات أمريكية كبيرة محملة بإمدادات طبية لمساعدة لبنان.

وشهد لبنان الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

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انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

وشهدت العاصمة بيروت أمس ليلة صاخبة على وقع احتجاجات غاضبة عمت الشوارع تحت شعار "يوم الحساب" للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن انفجار "الثلاثاء الأسود".

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة "بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"انتقام انتقام حتى يسقط النظام"، و"بالروح بالدم نفديك يا بيروت". كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.