تعرف على قيمة قروض شراء السيارات خلال الربع الثاني لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن إنخفاض قروض شراء السيارات ووسائل النقل في السعودية بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول من العام.
حيث بيّنت مؤسسة النقد انخفاض القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات ووسائل النقل المختلفة من 15.642 مليار في الربع الاول إلى 15.604 مليار في الربع الثاني من العام الحالي.
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