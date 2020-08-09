3 معلومات مهمة قبل شراء "صندوق سقف" للسيارة

يمكن أن توفر صناديق السقف للسيارة مساحة تخزين إضافية عند الحاجة إليها، لكن قبل شراء صندوق السقف يجب التحقق من الموديل المناسب للسيارة، كما يلزم معرفة أنه يغير من سلوك السيارة على الطريق ومعدل استهلاكها من الوقود.

وقال خبير السيارات الألماني كارستن جراف إنه توجد حدود للوزن، موضحا أن حمل السقف المسموح به لا ينص عليه في أوراق السيارة، لكن يمكن العثور على مثل هذه البيانات في دليل التشغيل الخاص بالسيارة.

حمل السقف

ويختلف حمل السقف من سيارة لأخرى، ولكنه يتراوح في المجمل من 30 إلى 100 كجم، مشتملا على الصندوق ذاته وحامل التثبيت.

ومن جانبه أكد خبير السيارات الألماني مارسيل موليش أنه من حيث المبدأ فإن أي سيارة تصلح لتركيب صندوق سقف عليها، لكن بطبيعة الحال هناك بعض الموديلات التي لا تتيح إمكانية تركيب صندوق السقف عليها مثل بي إم دبليو i3، وبعض موديلات السيارات الرياضية.

ويتم تثبيت صناديق السقف دائما على القضبان الأساسية. ويوضح موليش أنه اعتمادا على نوع السيارة يتم ربطها بنقاط ثابتة معينة، على قضبان السقف. ومن الموصى به تثبيت الحامل بمساعدة شخص ثان، تفاديا للإضرار بالسيارة.

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التوزيع الجيد للوزن

ويتم فتح معظم صناديق السقف من الجانب، وبالتالي يمكن تحميلها بسهولة. ويجب التوزيع الجيد للوزن؛ فالأشياء الثقيلة تكون في الأسفل، كما أن مواد التنجيد مثل أكياس النوم والبطانيات تكون في المقدمة. وبهذا يمكن تجنب اختراق الأجسام المدببة لجسم الصندوق عند مناورات الكبح الشديدة أو التصادم.

ويتعين تجنب وجود فجوات بين الأمتعة، كما أن التوزيع غير المتكافئ للحمل يمكن أن يؤدي لانزلاق الصندوق على الحامل، لهذا السبب يجب دائما تأمين الحمل في صندوق السقف بأربطة مناسبة.

استهلاك الوقود

ويوصي الخبراء بعد التحقق من نوع الصندوق المناسب لموديل السيارة باختيار الصندوق المتوافق مع معايير الجودة. ويتعين على قائد السيارة معرفة أن صندوق الأمتعة يزيد من استهلاك السيارة من الوقود، نظرا للحمل الزائد وزيادة مقاومة السيارة للهواء على الرغم من أن العديد منها قد يصنع الآن بشكل أكثر انيسابية.

وسجل اختبار لنادي السيارات ADAC الألماني استهلاكا إضافيا يصل إلى 29ر1 لتر/100 كلم، وكان متوسط الزيادة في استهلاك الوقود أعلى بنسبة 18%.

ويتغير سلوك القيادة أيضا بسبب صندوق الأمتعة، فالسطح الجانبي الأكبر يجعل السيارة أكثر تأثرا بالرياح الجانبية، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل خاص على الجسور، وبالإضافة إلى ذلك يوصي الخبراء بالانتباه إلى ارتفاع السيارة عند القيادة عبر الأنفاق ومرائب وقوف السيارات.