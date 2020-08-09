كيا تقدم الصغيرة سونيت لعام 2021

كشفت شركة كيا النقاب عن أول سيارة دفع رباعى صغيرة الحجم متعددة الأستخدامات SUV أطلقت عليها اسم Sonet , على أن يتم اطلاقها في الهند في وقت لاحق من هذا العام ثم تنطلق بعدها الى الأسواق العالمية الا انها لم تحدد حتى الآن البلدان التي سيتم بيع السيارة الجديدة فيها.

ظهرت سونيت لأول عنها في معرض دلهي للسيارات الذى انعقد في فبراير هذا العام 2020 حيث جاءت بخطوط تصميمية براقة مع احتفاظها بالشبكة الامامية الشهيرة المميز من كيا التى يطلق عليها اسم "أنف النمر" وزودت بمصابيح أمامية LED شبيهة بالجواهر ومصابيح خلفية على شكل النبض الكهربائي للقلب.

وعلى الرغم من حجمها الصغير فإنها تبدو وكأنها سيارة دفع رباعي مناسبة بفضل الخلوص الأرضي المرتفع والكسوة البلاستيكية حول الجزء السفلي من الجسم بالكامل بالإضافة الى قضبان السقف المميزة لسيارات ال SUV كما تم تجهيزها بجنوط مقاس 16 بوصة.

جهزت سونيت بمقصورة حديثة بها شاشة كبيرة مقاس 10.25 بوصة وأخرى مقاس 4.2 بوصة حيث تم تصميمها لتبدو وكأنها تشكل وحدة واحدة لتعرض نظام الملاحة وحركة المرور المباشرة بحيث يتم تحديث الخرائط مباشرة ، وتم تزويد المقصورة أيضا بنظام تنقية الهواء الذكى مع الحماية من الفيروسات ، بالاضافة الى سبعة

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مكبرات صوت مع سب ووفر. وجاءت عجلة القيادة رياضية متعددة الوظائف أما الكونسول المركزي فاختصرت تجهيزاته ليضم أزرارًا أساسية فقط كما يمكن تشغي المحرك عن بعد مع نظام Smart Key, وتقول كيا إن السيارة Sonet تتميز بمواد عالية الجودة في كل مكانبالإضافة إلى مساحة واسعة ومريحة لجميع الركاب .

ستجهز السيارة الجديدة بعدة محركات في الهند عاملة بالبنزين والديزل تبدأ بمحرك Smartstream رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مزود بتوربو تشارجر, أما محرك الديزل CRDi التوربيني فيأتى سعة 1.5 لتر وهو الإختيار المفضل فى السوق الهندية.

سيتوفر ناقل حركة يدوي بخمس وست سرعات ، إلى جانب ناقل حركة يدوي من سبع سرعات وناقل حركة يدوي ذكي جديد من ست سرعات.

جدير بالذكر ان طراز سونيت الجديد سيتم تصنيعه في مصنع Kia في أندرا براديش بالهند.