وكيل DFSK يرفع أسعار الفئة الثانية من جلوري 330S موديل 2020

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK الصينية في السوق المصرية، زيادة جديدة على أسعار الفئة الثانية من سيارتها جلوري 330S موديل 2020. 330S موديل 2020. وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للشركة، فإن مقدار الزيادة الجديدة على الفئة الثانية Advertisements من جلوري 330S موديل 2020، بلغ ألف جنيه. من جلوري 330S موديل 2020، بلغ ألف جنيه. وتتوافر السيارة سباعية المقاعد في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات جلوري 330S موديل 2020.

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