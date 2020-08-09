حوادث السير التي تصنف جرائماً كبيرة: غرامات بـ 200 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – قالت النيابة العامة أن حوادث السير تُصنف جرائم كبيرة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء تزيد فيها عن 15 يوماً، وتتمثل في:

قيادة المركبة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو المؤثر العقلي

القيادة باتجاه معاكس

تجاوز الإشارة الحمراء

التفحيط

حيث بينت أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها يعاقب بالتالي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص:

السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات

غرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال

أو بإحدى هاتين العقوبتين

وأضافت أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء فيها عن 15 يوماً يعاقب بالتالي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص:

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السجن مدة لا تزيد عن عامين

غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال

أو بإحدى هاتين العقوبتين

في الختام، أشارت النيابة إلى أنه فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة – يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، فيما تحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج تحت هذه الفقرة.