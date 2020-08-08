شاحنة "تاكوما".. تويوتا تطرح 6 فئات بأسعار تبدأ من 27 ألف دولار

أعلنت شركة تويوتا عن القدرات الخاصة لنسخة 2021 من شاحنتها المميزة "تاكوما"، والتي تعتبر من أفضل الشاحنات المطروحة بالأسواق ضمن فئات "بيك – أب".

وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات الشاحنة، وشمل ذلك الكشف عن قدرات المحرك والفئات المتنوعة التي تتوفر منها بالأسواق، وما تتمتع به من تقنيات، ومعدل الأوزان القادرة على حملها.

ذكر موقع "كار أند درايفر" أن تويوتا أجرت بعض التعديلات على النسخة الأحدث من شاحنة تاكوما، شمل إضافة فئة جديدة مميزة ضمن فئات الشاحنة باسم Tacoma Trail Edition، وستوفر منها للبيع عدد محدود بإجمالي 7 آلاف نسخة فقط.

وتوفر تويوتا للفئة (OFF-ROAD) من الشاحنة، إطارات أكبر في الحجم بقياس يصل إلى 16 بوصة من موديل 2021.





ويتوفر من الشاحنة 6 فئات بأسعار مختلفة للبيع، الفئة الافتتاحية باسم (SR) وتتوفر بسعر 27 ألفا و500 دولار، والفئة التي تليها باسم (SR5) وتتوفر بسعر 29 ألف دولار، ثم فئة (TRD Sport) التي تتوفر بسعر 34 ألف دولار.

ومن بعدها فئة (TRD Off-Road) بسعر 36 ألف دولار، ثم فئة (Limited) بسعر 40 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الشاحنة هي (TRD Pro) بسعر 45 ألفا و500 دولار.





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وتعمل الفئة الافتتاحية للشاحنة بمحرك V6 ذو 4 أسطوانات، بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات وآخر يدوي بنفس العدد من السرعات.

وذكر موقع "كار أند درايفر" أن الشاحنة قادرة على سحب وزن يصل إلى 6800 رطل، وذلك للفئات العاملة منها بنظام دفع خلفي، والفئات العاملة منها بنظام دفع رباعي قادرة على سحب وزن 6500 رطل.





وفيما يخص معدل اسهلاك الوقود، ذكر الموقع أن شاحنة تويوتا بنسختها الأحدث لعام 2021، تستهلك من الوقود واحد جالون لكل 19 ميلا تقطعها الشاحنة على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 22 ميلا تقطعها على الطريق السريع.





وذكر موقع "كار أند درايفر" القدرات التقنية المضافة لشاحنة تاكوما، وتشمل شاشة معلومات يتراوح حجمها ما بين 7 و8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو، مع وصلات USB متعددة.

اختتم الموقع عرضه للشاحنة بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة لها، وتشمل نظام التنبيه لما قبل الاصطدام، والذي يدعمه نظام للفرامل التلقائية.

وأيضا كل من نظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والمركبات من حولها وتنبيه السائق حال الاقتراب أكثر من اللازم من أي من هذه المركبات.