موجز الخليج 365 للسيارات.. صدام كرايسلر ودودج وأسرار شاحنة رام

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قدمت شركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات نسخة 2020 الأحدث من طراز روج سبورت Rogue Sport، سعيا منها لتقديم فئة متوسطة الحجم ما بين طراز Rogue وطراز Kicks.

تتمتع شاحنة رام 1500 بنسختها الجديدة 2020، بسهولة القيادة رغم حجمها العملاق، بفضل ما طرأ عليها من تحسينات للأداء مؤخرا.

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أعلنت شركة مازدا اليابانية المصنعة للسيارات عن كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات طراز مازدا 3 بنسخته الأحدث لعام 2021.

كان يسير تائها في شوارع البرازيل يبحث عن طعام ثم لفت انتباهه معرضا تابعا لشركة هيونداي (عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية) وعلى الرغم من أنه لم يجد طعامه، إلا أن الكلب "توسكين برايم" بحسب اللقب الذي منحته له هيونداي، تسمر أمام المعرض وظل يتأمل السيارات الجديدة.

تميزت شركة هوندا في سوق السيارات عالية الأداء بما قدمته من إمكانيات كبيرة عبر طراز (سيفيك SI)، الذي لا يوجد له منافس بنفس الأداء القوي والتكلفة المنخفضة.

سعيا منها لإنعاش موديلاتها التابعة لفئة VAN، قدمت شركة كرايسلر للأسواق نسخة 2020 الجديدة من طراز (Voyager) الذي تحاول من خلاله منافسة طراز دودج Grand Caravan.