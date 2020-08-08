الخليج ٣٦٥ نت – جيلى هي شركة سيارات صينية وتعد أول شركة سيارات خاصة في جمهورية الصين الشعبية وتتميز بسياراتها الاقتصادية والعملية عالية التقنية بفضل تطويرها المستمر وامتلاكها فولفو، في حين تتزايد شعبيتها بشكل كبير في المملكة، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات جيلي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%، لدى جيلي الوعلان. جيلي كولراي استاندر (GS) بسعر 66,545 ريال

نص فل (GL) بسعر 71,375 ريال

فل كامل (GF) بسعر 77,045 ريال جيلي بنراي Advertisements نص فل (GL) بسعر 57,200 ريال

فل كامل (GF) بسعر 65,075 ريال في الختام، بالنسبة لضمان سيارات جيلي، فهي تحصل على ضمان 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية 40,000 كم أو سنتين أيهما أقرب، وخمس سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

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