تعرف على أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه بعض قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه الأعطال هي ارتفاع حرارة السيارة، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك.
لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل هذا العطل، وهي كالتالي.
– نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب منه، وهو ما يخفض قدرة تبريد المحرك
– تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد
– ضعف أو تلف مروحة التبريد، أو وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها
– تلف أو قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة
– تأثر بعض السيارات خاصة القديمة بالارتفاع الكبير لدرجة حرارة الجو
– تعطل أو تلف الثيرموستات
– تناقص زيت المحرك
– تهالك محرك السيارة أو جود مشاكل وأعطال به
– خلل في نظام الإشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة
– تلف حساس درجة حرارة المحرك ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد
– انسداد أو تلف إحدى الأنابيب في نظام العادم
– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها
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