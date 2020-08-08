استقالة رئيس ميتسوبيشي التنفيذي لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة ميتسوبيشي أمس الجمعة أن أوسامو ماسكو، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ 13 عاماً، قد استقال من منصبه لأسباب صحية، على أن يتولى الرئيس التنفيذي للشركة، تاكاو كاتو، منصبه بشكل مؤقت، في حين لم تكشف عن أي تفاصيل عن حالة ماسكو الصحية.

يجدر بالذكر أن أوسامو ماسكو، سيظل يعمل في صانع السيارات الياباني بصفته “مستشاراً خاصاً”، وقد واجهت ميتسوبيشي فضيحة كبرى في عام 2016 تحت قيادته، حيث تم الكشف عن مبالغتها في تقدير صرفية وقود ببعض طرازاتها، في حين كشف تحقيق لاحق أن مهندسي الشركة كانوا يتعرضون لضغوط لسنوات، بحسب رويترز.

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يجدر بالذكر أن ميتسوبيشي هي أحد الأضلع الثلاثة لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، في حين تواجه جميع أطراف التحالف حالياً مشاكل مالية تفاقمت بسبب الانخفاض العالمي للطلب على السيارات الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

في الختام، أعلنت ميتسوبيشي مؤخراً أنها ستخفض تكاليفها الثابتة بنسبة 20% خلال العامين المقبلين، وستقوم بوقف جميع موديلاتها الجديدة في أوروبا، كجزء من خطة تعافيها التي أعلنت عنها مؤخراً.