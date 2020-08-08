“بالفيديو” سباق تسارع بين جيب جراند شيروكي تراك هوك وكورفيت C8

الخليج ٣٦٥ نت – كشف مقطع فيديو جديد عن تنافس مثير بين كل من جيب جراند شيروكي تراك هوك وشيفروليه كورفيت C8 في سباق تسارع، والجدير بالذكر أن سيارة كورفيت المشاركة في السباق حصلت على نظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ من هينيسي، ما يجعل السيارتين متقاربتين بشكل كبير.

يذكر أن سيارة جراند شيروكي كانت على وشك الحصول على ترقية HPE1000 من هينيسي، لذا، كان هذا السباق هو آخر ظهور للسيارة قبل حصولها على بعض الترقيات التي ستحولها لسيارة خارقة، والآن دعونا نستعرض لكم بعض الأرقام الهامة قبل مشاهدتكم للفيديو.

تستمد كورفيت C8 قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 495 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن سلاح C8 السري هو ناقل الحركة المميز والذي يسمح للسيارة بتسارع مذهل.

Advertisements

أما بالنسبة لـ جراند شيروكي تراك هوك فهي تحصل على قوتها محرك V8 سوبرتشارجد بقوة 707 حصان و875 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي قوة أكبر بكثير من كورفيت، لكن ضع في اعتبارك أن كورفيت أخف بكثير منها.

في النهاية، بعد اطلاعك على أرقام القوة، ومعرفة نقاط القوة والضعف في كل سيارة، من هي السيارة التي ستحقق النصر؟ شاركنا برأيك.