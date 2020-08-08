لماذا يفضل تأجير سيارة على اصطحاب سيارتك الشخصية بالرحلات؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتهاء حظر التجوال في المملكة، من المؤكد أن العديد من الأسر يرغبون في السفر لقضاء العطلة، ولكن قبل الانطلاق إلى المكان المنشود، إليك بعض النصائح التي ستساعدك للقيادة براحة إلى وجهتك.

إيجار السيارة خيار اقتصادي

تشير أغلب الدراسات الحديثة إلى أن الحصول على رحلة في سيارة مؤجرة يكون أقل تكلفة من الحصول عليها في سيارتك، حيث أنك ستقوم بتوفير ثمن نفقات الصيانة والتي تبلغ قد تصل إلى 1000 دولار (3750 ريال) في رحلة تبلغ 1500 كم على سبيل المثال.

المساحة المناسبة

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إذا كانت وجهتك بعيدة فإنه يفضل أن تحصل على سيارة واسعة مما يضمن الراحة الكافية لكافة الركاب، مما يجعل سيارات الكروس أوفر والميني فان خيار مريح.

زيادة المتعة

إذا كانت السيارة بها العديد من عوامل الرفاهية فإن الطريق سيصبح جزء من متعة الرحلة، لذا يفضل دائماً تأجير سيارة فخمة للرحلات، كذلك إذا كنت تفكر في تغيير سيارتك فإن تجربة سيارة جديدة لمدة العطلة سيكون أمر مفيد.

هذا والجدير بالذكر أن الوفاق لتأجير السيارات تمتلك أسطول واسع ومتنوع من السيارات، كما أنها تقدم خدماتها عبر أكثر من 80 فرع على مستوى المملكة، مما سيوفر لك الدعم في كل وقت وكل مكان.

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