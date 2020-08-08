نيسان سوبر سفاري 2021 أهم المعلومات والمواصفات والأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت نيسان سيارتها سوبر سفاري 2021 المغامر العالمي بتحديثات جديدة في حين ظلت سفاري 2021 دون تغييرات مقارنة بالموديل السابق، حيث حصلت سوبر سفاري على جنوط بتصميم جديد، وثلاثة خيارات طلاء خارجية جديدة، هي الأبيض اللؤلؤي مع لمسات ذهبية والأسود مع لمسات ذهبية، والأخير أسود مع لمسات رمادية.
بالإضافة إلى ذلك.. حصلت السيارة على ملصق جانبي جديد يحمل اسم “سوبر سفاري”، وشعار “سوبر سفاري” منقوش على المقاعد الجلدية، وغطاء الإطار الاحتياطي بلون مماثل للمصدات والسقف، وفي الداخل، تتوفر بشاشة قياس 8 بوصة.
ومن حيث الأداء، فإن سوبر سفاري 2021 تتمتع بمحرك فتك 4.8 لتر 6 سلندر مستقمي بقوة 280 حصان وعزم دوران 451 نيوتن متر.
وبالنسبة للأسعار، فتتوفر السيارة في الإمارات بالأسعار التالية:
- سفاري HT بقير يدوي بسعر 145,714 درهم
- سفاري HT بقير اوتوماتيك بسعر 151,429 درهم
- سفاري SW بقير يدوي بسعر 161,810 درهم
- سوبر سفاري HT بقير يدوي بسعر 162,857 درهم
- سوبر سفاري HT بقير اوتوماتيك بسعر 167,619 درهم
- سوبر سفاري SW بقير يدوي بسعر 186,667 درهم
- سوبر سفاري SW بقير اوتوماتيك بسعر 190,381 درهم
هذه الأسعار قبل الضريبة، ولن تختلف بشكل كبير في السعودية مع احتساب نسبة 15% للقيمة المضافة.
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