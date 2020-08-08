نيسان سوبر سفاري 2021 أهم المعلومات والمواصفات والأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت نيسان سيارتها سوبر سفاري 2021 المغامر العالمي بتحديثات جديدة في حين ظلت سفاري 2021 دون تغييرات مقارنة بالموديل السابق، حيث حصلت سوبر سفاري على جنوط بتصميم جديد، وثلاثة خيارات طلاء خارجية جديدة، هي الأبيض اللؤلؤي مع لمسات ذهبية والأسود مع لمسات ذهبية، والأخير أسود مع لمسات رمادية.

بالإضافة إلى ذلك.. حصلت السيارة على ملصق جانبي جديد يحمل اسم “سوبر سفاري”، وشعار “سوبر سفاري” منقوش على المقاعد الجلدية، وغطاء الإطار الاحتياطي بلون مماثل للمصدات والسقف، وفي الداخل، تتوفر بشاشة قياس 8 بوصة.

ومن حيث الأداء، فإن سوبر سفاري 2021 تتمتع بمحرك فتك 4.8 لتر 6 سلندر مستقمي بقوة 280 حصان وعزم دوران 451 نيوتن متر.

وبالنسبة للأسعار، فتتوفر السيارة في الإمارات بالأسعار التالية:

سفاري HT بقير يدوي بسعر 145,714 درهم

سفاري HT بقير اوتوماتيك بسعر 151,429 درهم

سفاري SW بقير يدوي بسعر 161,810 درهم

سوبر سفاري HT بقير يدوي بسعر 162,857 درهم

سوبر سفاري HT بقير اوتوماتيك بسعر 167,619 درهم

سوبر سفاري SW بقير يدوي بسعر 186,667 درهم

سوبر سفاري SW بقير اوتوماتيك بسعر 190,381 درهم

هذه الأسعار قبل الضريبة، ولن تختلف بشكل كبير في السعودية مع احتساب نسبة 15% للقيمة المضافة.

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