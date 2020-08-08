زعيم كوريا الشمالية يضم لكزس LX لأسطول سياراته

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، أثناء زيارته لقرية تضررت من جراء فيضانات كبيرة، وهو يقود سيارة اس يو في فاخرة يُعتقد أنها لكزس LX 570، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب.

السؤال الآن، كيف وصلت السيارة إلى كيم، في حين أن تصدير السلع الكمالية إلى كوريا الشمالية محظور بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي؟ والجدير بالذكر أنه ظهر أيضاً في السابق في سيارات فاخرة أخرى بما في ذلك مرسيدس بنز ورولزرويس.

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تُظهر الصور أيضاً لأول مرة وجود كيم في مقعد السائق في سيارة ركاب، حيث أنه في عام 2015، حصلت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية على كتاب مدرسي من كوريا الشمالية يزعم أن الزعيم الكوري تعلم القيادة عندما كان في الثالثة من عمره! إلا أنه حتى هذه الصورة، لم يظهر إلا في سيارات بسائق.

بالعودة إلى الفيضانات، فوفقاً لوسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، فقد زار كيم مقاطعة هونغهاي الشمالية، وأمر بتسليم إمدادات ومواد غذائية لها، في حين أن سبب غرق القرية، هو فتح سد مائي كبير دون إشعار مسبق، ليتضرر 740 منزل بالفيضان ويُغمر كلياً بالمياه، حيث أظهرت لقطات من تلفزيون كوريا الشمالية منازل منهارة مدفونة في الوحل.

في الختام، نادراً ما يظهر كيم في مواقع الكوارث على الرغم من تزايد الفيضانات بشكل كبير في كوريا الجنوبية، حيث ظهر في عام 2015 أثناء تقديمه لإرشادات ميدانية في أحد مواقع الكوارث في مقاطعة هامغيونغ الشمالية.