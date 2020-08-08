تعيين كلب موظفاً للمبيعات في وكالة هيونداي!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت وكالة هيونداي في ولاية إسبيريتو سانتو بالبرازيل بتعيين موظف غير تقليدي، وهو كلب شوارع يبلغ من العمر عام واحد فقط! هاكم القصة.

توسان هو كلب شوارع كان يتسكع في الكثير من الأحيان حول الوكالة، وبمرور الوقت، أصبح صديقاً لموظفيها، وكانوا يقدمون له الطعام ويلعبون معه، لتتطور العلاقة بينهم بعد ذلك ليقومو بتعيينه موظف مبيعات بها، حتى أنهم أعطوه بطاقة الهوية الخاصة به.

حدث ذلك الأمر في شهر مايو الماضي، ولم تكتسب القصة شعبية كبيرة حينها، إلى أن قام أحد الأشخاص بنشر صورة له على تويتر، لتنتشر القصة حينها كالنار في الهشيم، لكن في البداية كان يُعتقد أنها من الهند، إلا أنه تم تصحيح المعلومة بعد ذلك وذُكر أنها من البرازيل.

من جانبها، قامت وكالة هيونداي بالبرازيل بتقديم الكلب باعتباره أحدث إضافة إلى عائلتهم بواسطة منشور على انستقرام، مؤكدة أنه تم الترحيب به كعضو جديد يبلغ من العمر حوالي عام، وقد بدأ في عمله بالفعل ومقابلة العملاء.

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