السفارة الأمريكية في بيروت: الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق قادة مؤمنين بالشفافية والمحاسبة وندعم حقه في التظاهر السلمي المزيد

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، مساء السبت، دعم حقوق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن "الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق قادة مؤمنين بالشفافية والمحاسبة وندعم حقه في التظاهر السلمي".

وعلق لبنانيون المشانق في ساحات بيروت وطرابلس، كدعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في المرفأ، وخلف نحو 158 قتيلا، و6 آلاف جريح، وخراب شامل دمر وجه بيروت.

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وخلال مسيرة تشييع رمزية لضحايا انفجار مرفأ بيروت السبت، علق المشاركون فيها مشنق رمزية لجميع الزعماء السياسيين والحزبيين، بمن فيهم أمين عام مليشيا حزب الله، حسن نصرالله، وهي من المرات القليلة التي يرفع فيها اسم نصرالله بشكل واضح في التظاهرات المناهضة للسياسيين في لبنان، ويوضع في المقدمة المشانق.

ورفع المحتجون خلال المسيرة شعارات عدة من بينها "أنتم مجرمون" (في إشارة إلى المسؤولين) و"يوم الحساب" و"الغضب الساطع" و"علقوا المشانق".

وانفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.