كرايسلر تنافس دودج بطراز Voyager

سعيا منها لإنعاش موديلاتها التابعة لفئة VAN، قدمت شركة كرايسلر للأسواق نسخة 2020 الجديدة من طراز (Voyager) الذي تحاول من خلاله منافسة طراز دودج Grand Caravan.

وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات مواصفات وقدرات طراز كرايسلر الجديد، شملت قوة المحرك والتكلفة التي يتوفر بها في الأسواق.

وقال الموقع إن طراز (Voyager) لا يعد جديدا بالمعنى المتعارف عليه في عالم السيارات، مشيرا أنه في الأصل نسخة محدثة باسم جديد من طراز Plymouth الذي أحيل للتقاعد.





تحدث الموقع عن التكلفة التي يتوفر بها طراز كرايسلر Voyager للبيع، ويبلغ سعر الفئة الافتتاحية (L) نحو 28 ألفا و480 دولارا، وفئة (LX) نحو 31 ألفا و290 دولارا.

وأكد أن الفئة الافتتاحية تعمل بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 287 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بتسع سرعات، ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.3 ثانية.





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وقال الموقع إن طراز كرايسلر (Voyager) يستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 19 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 28 ميلا يقطعهم على الطريق السريع، ما يعطيه أفضليه على منافسيه، كيا "سيدونا"، وتويوتا "سيينا"، وهوندا "أوديسي".





ويتوفر بالطراز العديد من الخيارات للشاشات المعلوماتية، بقياس يتراوح ما بين 3.5 بوصة ويصل حتى 7 بوصات.

ويدعم النظام المعلوماتي للطراز أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد اوتو"، مع نظام صوتي مزود بستة مكبرات صوتية يدعمه خاصية عزل للضوضاء من خارج السيارة.

وضمن الفئة المتقدمة من طراز Voyager يتوفر راديو SiriusXM المتصل بالقمر النصاعي، ونظام تشغيل أسطوانات DVD.





اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات طراز كرايسلر Voyager بالحديث عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، مؤكدا أن الطراز يدعمه أنظمة أمن مثل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل في حالة استشعار حالة اصطدام وشيك، بالإضافة لنظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، والتي تستشعر الحركة خلف السيارة وتحذر السائق عند عبور المارة أو السيارات من الخلف.