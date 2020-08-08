هوندا Civic SI.. سيارة ذات قدرات فريدة بتكلفة أقل

أحمد جمال أحمدالسبت 2020/8/8 06:19 م بتوقيت أبوظبي
تميزت شركة هوندا في سوق السيارات عالية الأداء بما قدمته من إمكانيات كبيرة عبر طراز (سيفيك SI)، الذي لا يوجد له منافس بنفس الأداء القوي والتكلفة المنخفضة.
وعرض موقع "كار أند درايفر"، قدرات ومواصفات نسخة 2020 الجديدة من (سيفيك SI)، وشمل ذلك الكشف عن المحرك والتكلفة ومعدل استهلاك الوقود والتقنيات المضافة.
تحدث الموقع عن أبرز التعديلات التي أضيفت حديثا لنسخة 2020 من طراز هوندا (سيفيك SI)، وأفاد بأن أبرز هذه التعديلات تشمل كشافات أمامية بتقنية (LED).
ويتوفر الطراز أيضا بإطارات بقياس أكبر كخيار إضافي، يصل حجمها إلى 18 بوصة، مع تحسينات في معدل تسارع السيارة من خلال تحديث أجري على ناقل السرعة اليدوي.
وقال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز هوندا (سيفيك SI) يتوفر في الأسواق بسعر 25 ألفا و930 دولارا.
ويعمل طرز هوندا (سيفيك SI) بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 205 أحصنة، مع ناقل سرعة يدوي مزود بست سرعات.
ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.
وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز هوندا (سيفيك SI) يستهلك الوقود بمعدل واحد جالون لكل 26 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 36 ميلا يقطعها على الطريق السريع.
تحدث بعد ذلك الموقع عن القدرات التقنية التي يتمتع بها طراز هوندا (سيفيك SI) بنسخته الجديدة لعام 2020، مؤكدا أن الطراز من الداخل يتمتع بنظام معلوماتي يدعمه أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".
بالإضافة لوصلة USB ثنائية، ونظام توصيل بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وتقنية بث راديو عبر نظام صوتي.
وكشف الموقع عن أبرز الأنظمة المستخدمة لتدعيم منظومة الأمن والسلامة بالطراز والتي توفر للسائق قيادة أكثر أمنا، وتشمل نظام التنبيه المسبق قبل الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا عند استشعار قرب الاصطدام.
بالإضافة لكل من نظامي الحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، كما يتمتع طراز هوندا بنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق في حال اقترابه بالسيارة أكثر من اللازم من أي مركبات محيطة به على الطريق.
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