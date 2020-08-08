مراسلتنا: محتجون لبنانيون يقتحمون مقر وزارة الاقتصاد بوسط بيروت المزيد

اقتحم محتجون لبنانيون وزارتي الاقتصاد والبيئة في وسط بيروت، مساء السبت، معلنين سيطرتهم عليهما ومتوعدين بالسيطرة على كل الوزارات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ، قيام عناصر بالزي المدني بين قوات الجيش اللبناني، بإطلاق النار على المتظاهرين اللبنانيين.

وجاءت خطوة اقتحام وزارتي البيئة والاقتصاد بعد وقت قصير من دخول محتجين آخرين إلى وزارة الخارجية حيث عمدوا إلى تمزيق صورة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال المحتجون إن اقتحام الخارجية هو لإيصال صوتهم إلى العالم والأمم المتحدة بأن السلطة السياسية الحاكمة "طبقة ساقطة".

وشددوا على أنهم لن يغادروا ساحات المظاهرات حتى إسقاط الطبقة الحكومة، مؤكدين بقاءهم في مقر وزارة الخارجية حتى رحيل تلك الطبقة.

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وقال العميد المتقاعد جورج نادر من أمام وزارة خارجية بلبنان، إن حرس مجلس النواب أطلق الرصاص الحي على الثوار ولدينا 8 إصابات.

وكانت مجموعات ومنظمات مدنية وشعبية دعت اليوم السبت، إلى المشاركة في المسيرة من شركة الكهرباء، القريبة من موقع انفجار المرفأ وصولا إلى وسط بيروت حيث مقر البرلمان والسراي الحكومي.

ولدى وصول المظاهرات إلى محيط البرلمان وبدء التوتر نجح المحتجون بإزالة العائق الحديدي المؤدي إلى مجلس النواب ، فيما عمدت القوى الأمنية تبدأ بإطلاق القنابل المسيلة للدموع،.

وأصيب عدد من المحتجين بإصابات بالغة. وقال متظاهرون إن القوى الأمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريقهم.

وفيما لوحظ تجدد الشعارات التي كانت قد رفعت في التحركات الشعبية في أكتوبر الماضي، أضيف إليها شعارات جديدة منها "أنتم مجرمون" (في إشارة إلى المسؤولين) و "يوم الحساب" و"الغضب الساطع" و"علقوا المشانق".