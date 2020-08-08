سعر الدولار في السودان اليوم السبت 8 أغسطس 2020.. هبوط مفاجئ للجنيه

الخليج 365السبت 2020/8/8 12:12 م بتوقيت أبوظبي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وقفز سعر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة من صباح السبت بالسودانية (السوداء)، بنحو 5 جنيهات، ليسجل 147 جنيها للشراء، و148 جنيها للبيع، مقابل 139.45 جنيه في ختام تعاملات أمس.
وشرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية الوزارة على المال العام، ترقباً لقرار حكومي بإحالة تبعية جميع الشركات والهيئات العامة للمالية، ونوهت إلى أنها من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني.
سعر اليورو والإسترليني
ارتفع سعر اليورو الأوروبي في التعاملات المبكرة بسوق الصرف السودانية الموازية ليسجل 161 جنيها مقابل 160 جنيها عند إغلاق أمس، فيما جاء السعر الرسمي عند مستوى 65.30 جنيه للشراء، و65.63 جنيه للبيع.
وقفز سعر الجنيه الإسترليني في سوق الصرف السودانية السوداء، بنحو 34 جنيها سودانيا، ليسجل 181 جنيها مقابل 147.30 جنيه في ختام تعاملات أمس، وجاء السعر الرسمي عند مستوى 72.22 جنيه للشراء و72.58 جنيه للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل الريال السعودي في السوق الموازية سعر 37.30، على شاشات بنك السودان المركزي جاء سعره عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.
وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل في سوق السودان الموازية 37.80 للشراء و38 جنيها للبيع، ورسميا سجل 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.
وقفز الدينار الكويتي في التعاملات المبكرة من صباح السبت ليسجل في السوق الموازية سعر 451.25 جنيه للشراء، و454.54 جنيه للبيع، فيما جاء سعره الرسمي عند مستوى 178.97 جنيه للشراء، و179.87 جنيه للبيع.
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