أسعار سيارات هيونداي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر في جولة على وكالات السيارات للتعرف على أسعار السيارات الرسمية في السوق السعودي بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، واليوم نلقي نظرة على سيارات هيونداي المتوفرة لدى الناغي والمجدوعي والوعلان.
هيونداي اكسنت
- الفئة الأولى 1.4 لتر بسعر 57,000 ريال
- الفئة الثانية 1.4 لتر بسعر 64,000 ريال
هيونداي النترا
- جي ال 1.6 لتر بيسك بسعر 72,000 ريال
- جي ال 1.6 لتر ستاندر بسعر 74,000 ريال
- جي ال 2 لتر بيسك بسعر 74,000 ريال
- جي ال اس 2 لتر ستاندر بسعر 76,500 ريال
- جي ال اس 2 لتر نص فل بسعر 80,000 ريال
- جي ال اس 2 لتر نص فل بلس بسعر 86,000 ريال
- جي ال اس 2 لتر فل كامل بسعر 89,000 ريال
هيونداي سوناتا
- جي ال 2 لتر بيسك بسعر 94,000 ريال
- جي ال اس 2 لتر بيسك ليد بسعر 95,000 ريال
- جي ال 2.5 لتر بيسك 97,500 ريال
- جي ال اس 2.5 لتر بيسك ليد بسعر 99,000 ريال
- جي ال اس 2.5 لتر استاندر بسعر 106,000 ريال
- جي ال اس 2.5 لتر استاندر بلس بسعر 116,000 ريال
- جي ال اس 2.5 لتر نص فل كومفورت بسعر 123,000 ريال
- جي ال اس 2.5 لتر نص فل كومفورت بسعر 127,000 ريال
- جي ال اس 2.5 لتر فل كامل بريميوم بسعر 141,000 ريال
هيونداي ازيرا
- فئة سمارت بسعر 142,000 ريال
- فئة سمارت بلس بسعر 148,000 ريال
- فئة نص فل بسعر 159,000 ريال
- فئة فل كامل بريميوم بسعر 179,000 ريال
هيونداي كريبتا
- بيسك بسعر 72,000 ريال
- ستاندر بسعر 80,000 ريال
- نصف فل بسعر 83,500 ريال
هيونداي كونا
- ستاندر بسعر 78,000 ريال
- نص فل بسعر 85,000 ريال
- نص فل كومفورت بسعر 91,000 ريال
- بريميوم بسعر 92,000 ريال
هيونداي باليسيد
- بيسك بسعر 148,000 ريال
- ستاندر بسعر 167,000 ريال
- نص فل بسعر 176,000 ريال
- كومفورت بسعر 193,000 ريال
- بريميوم بسعر 205,000 ريال
هيونداي توسان
- بيسك بسعر 92,000 ريال
- ستاندر بسعر 98,000 ريال
- نص فل بسعر 110,000 ريال
- بريميوم بسعر 131,000 ريال
هيونداي سنتافي
- 2.4 لتر استاندر بسعر 109,000 ريال
- 2.4 لتر نص فل بسعر 131,000 ريال
- 3.5 لتر ستاندر بسعر 126,000 ريال
- 3.5 لتر نص فل بسعر 139,000 ريال
- 3.5 لتر كومفورت بسعر 150,000 ريال
- 3.5 لتر بريميوم بسعر 160,000 ريال
هيونداي فيلوستر
- 2 لتر بيسك بسعر 79,000 ريال
- 2 لتر ستاندر بسعر 89,000 ريال
هيونداي اتش 1
- جي ال بسعر 88,000 ريال
- جي ال اس 9 ركاب بدون فتحة سقف بسعر 107,000 ريال
- جي ال اس 9 ركاب مع فتحة سقف بسعر 112,000 ريال
- جي ال اس 12 راكب بسعر 106,000 ريال
في الختام، جميع سيارات هيونداي تأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقف التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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