أسعار سيارات هيونداي 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر في جولة على وكالات السيارات للتعرف على أسعار السيارات الرسمية في السوق السعودي بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، واليوم نلقي نظرة على سيارات هيونداي المتوفرة لدى الناغي والمجدوعي والوعلان. هيونداي اكسنت الفئة الأولى 1.4 لتر بسعر 57,000 ريال

الفئة الثانية 1.4 لتر بسعر 64,000 ريال هيونداي النترا جي ال 1.6 لتر بيسك بسعر 72,000 ريال

جي ال 1.6 لتر ستاندر بسعر 74,000 ريال

جي ال 2 لتر بيسك بسعر 74,000 ريال

جي ال اس 2 لتر ستاندر بسعر 76,500 ريال

جي ال اس 2 لتر نص فل بسعر 80,000 ريال

جي ال اس 2 لتر نص فل بلس بسعر 86,000 ريال

جي ال اس 2 لتر فل كامل بسعر 89,000 ريال هيونداي سوناتا جي ال 2 لتر بيسك بسعر 94,000 ريال

جي ال اس 2 لتر بيسك ليد بسعر 95,000 ريال

جي ال 2.5 لتر بيسك 97,500 ريال

جي ال اس 2.5 لتر بيسك ليد بسعر 99,000 ريال

جي ال اس 2.5 لتر استاندر بسعر 106,000 ريال

جي ال اس 2.5 لتر استاندر بلس بسعر 116,000 ريال

جي ال اس 2.5 لتر نص فل كومفورت بسعر 123,000 ريال

جي ال اس 2.5 لتر نص فل كومفورت بسعر 127,000 ريال

جي ال اس 2.5 لتر فل كامل بريميوم بسعر 141,000 ريال هيونداي ازيرا فئة سمارت بسعر 142,000 ريال

فئة سمارت بلس بسعر 148,000 ريال

فئة نص فل بسعر 159,000 ريال

فئة فل كامل بريميوم بسعر 179,000 ريال هيونداي كريبتا بيسك بسعر 72,000 ريال

ستاندر بسعر 80,000 ريال

نصف فل بسعر 83,500 ريال هيونداي كونا Advertisements ستاندر بسعر 78,000 ريال

نص فل بسعر 85,000 ريال

نص فل كومفورت بسعر 91,000 ريال

بريميوم بسعر 92,000 ريال هيونداي باليسيد بيسك بسعر 148,000 ريال

ستاندر بسعر 167,000 ريال

نص فل بسعر 176,000 ريال

كومفورت بسعر 193,000 ريال

بريميوم بسعر 205,000 ريال هيونداي توسان بيسك بسعر 92,000 ريال

ستاندر بسعر 98,000 ريال

نص فل بسعر 110,000 ريال

بريميوم بسعر 131,000 ريال هيونداي سنتافي 2.4 لتر استاندر بسعر 109,000 ريال

2.4 لتر نص فل بسعر 131,000 ريال

3.5 لتر ستاندر بسعر 126,000 ريال

3.5 لتر نص فل بسعر 139,000 ريال

3.5 لتر كومفورت بسعر 150,000 ريال

3.5 لتر بريميوم بسعر 160,000 ريال هيونداي فيلوستر 2 لتر بيسك بسعر 79,000 ريال

2 لتر ستاندر بسعر 89,000 ريال هيونداي اتش 1 جي ال بسعر 88,000 ريال

جي ال اس 9 ركاب بدون فتحة سقف بسعر 107,000 ريال

جي ال اس 9 ركاب مع فتحة سقف بسعر 112,000 ريال

جي ال اس 12 راكب بسعر 106,000 ريال في الختام، جميع سيارات هيونداي تأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقف التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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