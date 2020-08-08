عرض الصيانة المميز على سيارات نيسان من بترومين نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واحصل على أفضل عروض الصيانة على سيارات نيسان، اغتنمها ولاتفوت الفرصة ، فحص شامل مجانا ، خدمة الباب للباب ، تعقيم مجاني لسيارتك كل هذا وأكثر .. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: الضريبة 15% عليهم

تقسيط بدون فوائد لمدة 6 أشهر

فحص شامل مجانا

تعقيم السيارة مجانا

خدمة من الباب للباب

استرجاع نقدي بقيمة 30% عند تعبئة غاز المكيف صورة العرض:

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