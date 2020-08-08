رحلة "توسكين برايم".. أول كلب بلدي يحصل على وظيفة بشركة سيارات عالمية

كان يسير تائها في شوارع البرازيل يبحث عن طعام ثم لفت انتباهه معرضا تابعا لشركة هيونداي (عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية) ورغم أنه لم يجد طعامه، إلا أن الكلب " توسكين برايم" بحسب اللقب الذي منحته له هيونداي، تسمر أمام المعرض وظل يتأمل السيارات الجديدة.



واستمر الوضع على ما هو عليه لأكثر من أسبوع، كل يوم يأتي الكلب وتتسمر أقدامه أمام المعرض وأحيانا يلاعب الموظفين وبعض العملاء، حتى لقى محبة واستحسان الجميع، وقرر مدير المعرض الذي فوجئ بإقبال شديد على المعرض أثناء تواجد "توسكين برايم" بتبني هذا الكلب رسميا وتخصيص ميزانية لرعايته.

وأصبح الكلب حديث الساعة ويوميا يتوافد العشرات على المعرض لرؤيته، بل تخطت شهرته ليصبح أيضا بطل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وبدأ المدونون ومنظمات حقوق الحيوان في تداول قصته وصوره التي أغرقت مواقع فيسبوك وتويتر وإنستقرام.





ومع ازدياد شهرة الكلب "توسكين برايم" قررت إدارة المعرض تنظيم حملات إعلانية وتسويقية يكون بطلها هذا الكلب خلال العام المالي 2020/2021، حتى أصبح المعرض الأشهر في بلاد السمبا.

وزادت شركة هيونداي الأم ومقرها كوريا الجنوبية فصلا جديدا في قصة هذا الكلب المحظوظ، فقررت هي الأخرى إعداد حملة إعلانية عالمية بطلها هذا الكلب، بل وتخصيص حصة من أرباح الشركة السنوية لصالح مؤسسات رعاية الحيوان في البرازيل.

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