مرسيدس 300 SL 1961 في المزاد بمليون دولار

عرضت شركة Gooding & Company المتخصصة فى بيع السيارات الكلاسيكية النادرة سيارة مرسيدس-بنز 300SL رودستر موديل 1961 للبيع فى مزاد علنى عبر الإنترنت من 3 إلى 7 أغسطس حيث وصل سعرها إلى مليون دولار وتعتبر تلك السيارة واحدة من أهم رموز العلامة التجارية الألمانية العريقة.

كان هذا النموذج واحدًا من حوالي 270 سيارة مزودة بفرامل قرصية ومحرك من الحديد قبل أن تقدم

مرسيدس-بنز النسخة الأحدث من محرك 300 SL، وتم شراء السيارة من قبل أحد محبى السيارات عام 1993 حيث كانت واحدة من سيارتين اشتراها لأبنائه.

كان الجزء الخارجي من السيارة يتميز باللون الرمادي الفاتح، لكن البائع قرر إعادة طلائها باللون العاجي وبالإضافة إلى ذلك تم طلاء أجناب السيارة من أعلى وأسفل بشرائط

زرقاء داكنة جديدة.

وعلى الرغم من أن السيارة لم يتم تجديدها بالكامل مطلقًا إلا أن المعلومات المعروضة على الإنترنت أكدت أن السيارة تمت صيانتها بشكل كامل من شركة Paul Russel and Company المعروفة بالصيانة الجيدة وإضافة التحسينات المميزة.

المقصورة من الداخل جاءت بالجلد الأحمر فى التابلوه والأبواب المتناسق مع لوحة قيادة ومقبض ناقل الحركة بلون عاجي وهو بحالة المصنع الأصلية ، بالإضافة إلى عجلة قيادة كلاسيكية بثلاثة أذرع مع حافة خشبية وتظهر قائمة الطلبات أن السيارة سيتم بيعها فى القريب العاجل.

Advertisements