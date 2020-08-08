6 صور تكشف القدرات الخاصة لشاحنة رام 1500 الجديدة

تتمتع شاحنة رام 1500 بنسختها الجديدة 2020، بسهولة القيادة رغم حجمها العملاق، بفضل ما طرأ عليها من تحسينات للأداء مؤخرا.

وحلت الشاحنة المميزة بمراتب متقدمة بالعديد من قوائم مواقع السيارات التي شملت أفضل 10 شاحنات طرحت خلال العام، وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا لمواصفاتها وإمكانيات محركها، بالإضافة للتكلفة التي تتوفر بها وما تتمتع به من تقنيات، وكذلك معدل استهلاكها للوقود.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أحدث التعديلات التي أجريت على شاحنة رام 1500 لعام 2020، إذ أصبح لدى الشاحنة خيارات أكثر فيما يخص المحرك، بعد إضافة محرك جديد EcoDiesel من فئة V6 ضمن خيارات المحرك التي تطرح بها.





الأسعار

وتتوفر من شاحنة رام 1500 خمسة فئات في الأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منها باسم Tradesman بتكلفة 33,950 ألف دولار، والفئة التي تليها Big Horn بتكلفة 38,035 ألف دولار، ومن بعدها فئة Laramie وتتوفر بسعر 41,735 ألف دولار، ثم فئة Rebel وتتوفر بسعر 45,935 ألف دولار، وفئة Limited هي الأعلى من شاحنة رام 1500 وتتوفر بسعر 55,110 ألف دولار.





المحرك

ذكر موقع "كار أند درايفر" أن شاحنة رام 1500 بمختلف فئاتها تتوفر بثلاث خيارات من المحكرات، في نسخة 2020، المحرك الأول من فئة V6، والمحرك المتوفر للفئات المتقدمة من الشاحنة هو V8، والمحرك الثالث هو المضاف حديثا بسعة 3.0 لتر من فئة V6 EcoDiesel.





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معدل الحمل

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" عن الأوزان التي يمكن لشاحنة رام 1500 تحملها، والتي تصل لـ12,750 ألف رطل، بزيادة 2320 ألف رطل عن نسخة 2019 السابقة، والشاحنة الوحيدة التي تتفوق عليها في الحمل وتوجد في الأسواق حاليا هي شاحنة F-150 من فورد والتي تتمكن من حمل 13,200 ألف رطل.





استهلاك الوقود

تستهلك الشاحنة ذات الفئات العاملة بمحرك V6 جالونا واحدا لكل 20 ميلا، تقطعه داخل المدن، وجالونا لكل 26 ميلا على الطريق السريع، والفئات العاملة بمحرك V8 تستهلك جالونا لكل 17 ميلا داخل المدن وجالونا لكل 23 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل تتمتع شاحنة رام بشاشة معلومات مميزة، يتراوح قياسها ما بين 8.4 بوصة وحتى 12.0 بوصة، ويزيد قياس الشاشة مع تقدم الفئة.

ويدعم الشاشة المعلوماتية بالشاحنة أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي" وأندرويد أوتو" وخاصية إنترنت "هوت سبوت" للهواتف الذكية.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات شاحنة رام 1500 بنسختها الجديدة للعام الجاري بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافين لها، وقال إن الشاحنة تتمتع بأنظمة أمن وسلامة أبرزها نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام الكشافات الأمامية بعيدة المدى التي تعمل تلقائيا، ونظام الحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات.