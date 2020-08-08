تراجع مبيعات مرسيدس بسبب "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في تراجع مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس بنز، خلال شهر يوليو الماضي.

وبحسب بيان صادر عن "دايملر"، مالكة علامة مرسيدس، فإن مرسيدس بنز تمكنت من بيع نحو 185 ألفا و 836 سيارة في يوليو الماضي،

بتراجع قدره 2% على أساس سنوي.

وتراجع إجمالي مبيعات سيارات مرسيدس-بنز بنسبة 16.2% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019

Advertisements

كذلك تراجعت المبيعات الشهرية لسيارات "سمارت" التابعة لدايملر بنسبة 61% لتصل إلى 3539 سيارة

في يوليو الماضي، مع تحول العلامة التجارية إلى سيارات كهربائية.

وارتفع صافي خسارة "دايملر" إلى 2 مليار يورو خلال الربع الثاني على أساس سنوي، حيث أدى انخفاض طلب العملاء إلى انخفاض الإيرادات.

وظلت أعمال الشركة في مجال سيارات "الفان" نقطة مضيئة، حيث بلغت مبيعاتها 838 ألفا و970 سيارة، بزيادة شهرية قدرها 8.5%.