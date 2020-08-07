موجز الخليج 365 للسيارات.. كاديلاك تنافس تسلا وأسرار مرسيدس C43

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مجموعة مميزة من السيارات التابعة لفئة VAN طرحت لعام 2020 الجاري، كان من ضمنها طراز كيا "سيدونا" بنسخته الجديدة.

شهد عام 2020 تعديلات في مراكز القوى فيما يخص شعبية الشاحنات الكهربائية الأمريكية، بعد تراجع شاحنة تسلا "سايبر ترك" الجديدة التي أثير حولها الكثير من الجدل منذ الكشف عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

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سعت شركة فولكسفاجن الألمانية لتعزيز موديلاتها من فئات سيدان بالأسواق بطرح نسخة عام 2020 من طراز (Passat) بإمكانيات مميزة.

كشفت شركة "كاديلاك" لصناعة السيارات الفارهة، عن أول سياراتها الكهربائية بالكامل، آملة في أن تحصل على حصة من سوق هذه الآليات التي تطغى عليها راهناً شركة "تسلا".

رغم ما تتمتع به الولايات المتحدة من زخم للسيارات المتنوعة من مختلف الماركات العالمية بأسواقها، توجد مجموعة من الموديلات التي يحرم على السوق الأمريكية استيرادها للبيع بالرغم من روعة تصميماتها وقدراتها الفائقة.

قدمت شركة مرسيدس مجموعة مميزة من السيارات السيدان الفخمة خلال عام 2020، كان من أبرزها النسخة الأحدث من طراز C43، الذي طرحته الشركة الألمانية كطراز متوسط ما بين طراز C300 وC63.