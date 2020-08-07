سيدونا 2020.. كيا تشعل معركة سيارات الـ"VAN"

مجموعة مميزة من السيارات التابعة لفئة VAN طرحت لعام 2020 الجاري، كان من ضمنها طراز كيا "سيدونا" بنسخته الجديدة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لقدرات الطراز الجديد من كيا، الذي تنافس به الشركة الكورية الجنوبية موديلات بارزة من نفس الفئة من ضمنها طراز "هوندا أوديسي"، وطراز "كرايسلر باسيفيكا".

تحدث الموقع عن الأسعار التي يتوفر بها طراز كيا "سيدونا" بنسخته الجديدة لعام 2020، وقال إنه يتوفر منه لبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحة هي سيدونا (L) وتتوفر بسعر 28 ألفا و445 دولارا.

والفئة التي تليها هي سيدونا (LX) وتتوفر بسعر 31 ألفا و245 دولارا، ثم فئة سيدونا (EX) وتتوفر بسعر 34 ألفا و545 دولارا، وأعلى فئة متوفرة من الطراز هي سيدونا (SX) وتطرح بسعر 42 ألفا و345 دولارا.





المحرك

قال موقع "كار أند درايفر" إن طراز سيدونا تعمل فئته الافتتاحية بمحرك V6، بنظام دفع خلفي، بسعة 3.3 لتر، وينتج قوة 276 حصانا، مع عزم دوران 248 لفة/قدم.

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الوقود

وفيما يخص استهلاك الوقود ذكر موقع "كار أند درايفر" أن طراز كيا سيدونا يستهلك من الوقود جالونا معدلا واحدا لكل 18 ميلا يقطعها داخل طرق المدن، وواحد جالون لكل 24 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





التقنيات

وتطرق الموقع للقدرات التقنية المضافة لطراز كيا سيدونا نسخة 2020، وأفاد بأن الطراز من الداخل مزود بشاشة معلومات تعمل باللمس بقياس 7 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل متطورة مثل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ولدى الفئات المتقدمة تتوفر الشاشة المعلوماتية بقياس أكبر يتراوح بين 8 و10 بوصات.

كما يتوفر ضمن الأنظمة التقنية للطراز وصلات USB بجميع الفئات، وخاصية توصيل عبر "بلوتوث" مع الهواتف والأجهزة الذكية ونظام ضبط للطقس ونظام ملاحي لمراقبة الطرق والتنبؤ بحالات الازدحام.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لطراز كيا "سيدونا" 2020، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، والتي توفر للسائق قيادة أكثر أمنا.

ومن هذه الأنظمة نظام الفرامل التلقائية التي تفعل في حالات الطوارئ حين استشعار خطر الاصطدام الوشيك، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي تتلخص مهمته في حساب المسافة بين السيارة أثناء سيرها وبين المركبات التي تسير من حولها، لتنبه السائق عند الاقتراب أكثر من اللازم من أي سيارة أخرى على أي جانب من الجوانب المحيطة بالسيارة.