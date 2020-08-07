بأسعار تبدأ من 490 ألف جنيه.. "كيان إيجيبت" تطرح سوبرب الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل سيارات سكودا في مصر، عن طرح السيارة سوبرب الجديدة في السوق المحلية، موديل 2020.

وتأتي سوبرب الجديدة في مصر بمحرك 1.4 لتر TSI بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كم في الساعة، مع إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 8.9 ثانية وتحقيق معدل استهلاك وقود بواقع 5.2 لتر لكل 100 كم داخل وخارج المدن.

تحمل السيارة خزان وقود سعة 66 لتر مع مساحة حقيبة خلفية 525 لتر تزيد الي 1760 لتر بطي المقاعد الخلفية. كما تأتي بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم.

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ويقدم وكيل سكودا السيارة في السوق المصرية بفئتين من التجهيزات، الأولى فئة Dynamic، وتقدم بسعر490 ألف جنيه، وتأتي بمواصفات مميزة تشمل: وسائد هوائية

للسائق والراكب الامامي مع نظام ايقاف لها ووسائد جانبية ونظام تحكم في الثبات بصورة الكترونية وفرامل ABS مع مساعد للكبح ونظم ASR وEDL ونظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات ومساعد مكابح الكترونية ونظام أوتو هولد مع مثبت ومحدد للسرعة .

كما تحمل هذه الفئة تجهيزات تشمل عجلة قيادة متعددة المهام بفرش جلدي مع مبدلات سرعة ونظام تكييف أوتوماتيك كليماترونيك من منطقتين وسنتر لوك وتشغيل المحرك للسيارة عن بعد وحساسات ركن أمامية وخلفية مع مساعد للمناورات ولمسات ديكورية ساتان رمادية وسوداء لامعة ومرايا خارجية كهربائية مع تعتيم ذاتي ووظيفة الذاكرة ومرآة رؤية خلفية مع تعتيم ذاتي وحساسات للمطر وفتحة سقف بانورامية كهربائية.

كما تشمل التجهيزات الخارجية كذلك مصابيح أمامية ليد مع وحدات

نهارية ليد ومصابيح ضباب ليد ومصابيح خلفية ليد وعجلات ألومنيوم رياضية 17 بوصة DARKON ومقعد سائق بتعديل كهربائي وذاكرة واضاءة سفلية في الأمام والخلف وزجاج مظلل جانبي وخلفي ونظام ترفيهي BOLERO 8 بوصة مع بلوتووث وأوامر صوتية وUSB وSD ونظام سمارت لينك وابل كار بلاي وباقة سكودا الصوتية مع 8 مكبرات صوت.

وتأتي الفئة الثانية Ambition من السيارة بسعر 555 ألف جنيه وبإضافات عن الفئة السابقة تشمل فتح وتشغيل السيارة عن بعد للأبواب الاربعة ومقصورة سكودا الرقمية مع لوحة قيادة رقمية بالكامل وكاميرا خلفية مع مصابيح أمامية ليد ووحدات نهارية ليد بجانب مساعد إضاءة ومصابيح خلفية ليد بالكامل مع وحدات إشارة وعجلات 18 بوصة ANTARES ألومنيوم رياضية وفرش جلدي كامل للمقاعد مع تطريز أبيض.

كما تشمل الإضافات باب خلفي كهربائي وتكييف كليماترونيك ثلاثي المناطق وفتحتي تهوية إضافيتين وتعديل مقعد السائق والراكب الأمامي بصورة كهربائية مع وظيفة دعم الظهر وذاكرة للمقاعد وواقي من الشمسي على النوافذ الجانبية ولمسات فضية مصقولة في الداخل مع باقة كروم خارجية تشمل إطارات النوافذ وعتبات أبواب أمامية مزينة وشبكة أمامية بلمسات كرومية.