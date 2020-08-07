بالأسماء والأرقام.. 5 علامات تتصدر مبيعات السيارات في السوق الروسية

كتب: باسل الحلواني كشف تقرير حديث أعدته وكالة أوتوستات الروسية، المتخصصة في التحاليل الإحصائية والاجتماعية، عن نتائج مبيعات السيارات في سوق السيارات الروسية خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفقاً لتقرير "أوتوستات"، فإن مبيعات السيارات في روسيا، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 600 ألف سيارة. خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 600 ألف سيارة. واستحوذت علامة لادا الروسية على المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات الروسية، بإجمالي مبيعات بلغ 126 ألف سيارة. ألف سيارة. Advertisements وفي المركز الثاني جاءت "كيا" الكورية الجنوبية، بإجمالي مبيعات بلغ 88.9 ألف سيارة، وتلتها"هيونداي" الكورية الجنوبية بإجمالي مبيعات 66.8 ألف سيارة. واستطاعت علامة رينو الفرنسية، أن تستحوذ على المركز الرابع بـ 51.7 ألف سيارة، بينما اقتنصت "تويوتا" اليابانية المركز الخامس بـ 40.2 ألف سيارة. و

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