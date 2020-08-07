كورفيت كهربائية بسرعة 320 كم/س: حقيقة أم إشاعة؟!

الخليج ٣٦٥ نت – جو بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترامب، وقد لمح بايدن في فيديو أخير أن جنرال موتورز تعمل على كورفيت كهربائية بسرعة قصوى 322 كلم\س.

كلام بايدن عن كورفيت كان أثناء حديثه عن أهمية السيارات الكهربائية لمستقبل الصناعة الأمريكية.. مصرحاً: “أخبروني أنهم يعملون على كورفيت كهربائية بسرعة قصوى 322 كلم\س.. هل تظنون أنني أمزح؟، أنا لا أمزح”.

هل يعني ذلك أن مصدر داخل جنرال موتورز صرح بذلك لجو بايدن؟ .. لا ندري يقيناً، خاصة مع تصريح المتحدثة الرسمية لجنرال موتورز: “لا نعلم من أخبره بذلك.. ولا يمكننا مناقشة خطط منتجاتنا المستقبلية”.

وقد أشارت تقارير في الماضي أن المنصة الجديدة لكورفيت تم تصميمها لتكون مجهزة للمولدات الكهربائية، ولكن ليس نسخة كهربائية بالكامل بل نسخة هجينة بالقابس بقوة 1000 حصان بفضل الجمع بين محرك V8 تيربو مزدوج ومحرك كهربائي أمامي.. ولا توجد تأكيدات رسمية بالطبع.

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