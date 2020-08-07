90 ألف تغريدة تكشف أكثر 5 شاحنات شعبية في أمريكا

شهد عام 2020 تعديلات في مراكز القوى فيما يخص شعبية الشاحنات الكهربائية الأمريكية، بعد تراجع شاحنة تسلا "سايبر ترك" الجديدة التي أثير حولها الكثير من الجدل منذ الكشف عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقدم موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، تقريرا عن الشاحنات الكهربائية الأكثر شعبية في أمريكا، وفقا لعدد الولايات التي يهتم سكانها بهذه الشاحنات عبر موقع التغريدات "تويتر".

وقال الموقع الأمريكي إن موقع partcatalog.com ساهم في الكشف عن هذه الدراسة، التي أوضحت مدى شعبية كل شاحنة عبر موقع تويتر بجميع أنحاء أمريكا، بعد تحليل ما يزيد عن 90 ألف تغريدة للمهتمين بهذه الشاحنات الكهربائية.

وقدم الموقع نتيجة التقرير في خريطة تكشف بالألوان كل شاحنة من الخمس شاحنات الأكثر شعبية، والولايات التي تحظى بشعبية بها.



وكانت النتيجة، تفوق شاحنة ريفيان الأمريكية R1T، والتي تحظى بأعلى نسبة شعبية ضمن أكبر عدد من الولايات الأمريكية (17 ولاية).

وتطرح الشاحنة بالأسواق نهاية عام 2020 الجاري بتكلفة تبدأ من 69 ألف دولار.

وفي المركز الثاني، حلت شاحنة تسلا "سايبر ترك"، بعد أن حظيت بشعبية بين رواد تويتر من 15 ولاية أمريكية.

وتطرح الشاحنة قريبا بالأسواق بسعر يبدأ من 39 ألفا و900 دولار، ومنذ الكشف عنها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حققت نسبة حجز غير مسبوقة (مليون طلب).

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وتعمل الشاحنة بمحرك كهربائي مميز، يمنحها القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.

وجاءت في المركز الثالث، شاحنة Nikola Badger الكهربائية الجديدة، التي حظيت بشعبية في 13 ولاية أمريكية.

وتعمل الشاحنة بمحرك ينتج قوة 675 كيلووات، مع نطاق سير 965 كيلومترا كحد أقصى لشحن بطاريات، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.

وتصل الشاحنة Nikola Badger للأسواق مع نهاية عام 2020 الجاري.

ثم شاحنة Bollinger B2 الكهربائية التي حظيت بشعبية في 4 ولايات أمريكية فقط.

وتعمل هذه الشاحنة بمحرك كهربائي ينتج قوة 458 كيلووات، مع عزم دوران 906 نيوتون متر، وسيعقبها طرح شركة Bollinger Motors لسيارة كهربائية من فئة SUV ستكون باسم Bollinger B1.

وفي المركز الأخير، كانت شاحنة Lordstown Endurance التي تحظى بشبعية في ولاية وحيدة فقط.



