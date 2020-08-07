فولكسفاجن Passat.. مكابح تلقائية تؤكد أسطورة "الأمان الألماني"

سعت شركة فولكسفاجن الألمانية لتعزيز موديلاتها من فئات سيدان بالأسواق بطرح نسخة عام 2020 من طراز (Passat) بإمكانيات مميزة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" قدرات ومواصفات النسخة الأحدث من (Passat)، والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق والتكلفة المطروح بها، وأيضا قدراته التقنية ومعدل استهلاكه للوقود.

ورصد الموقع أحدث التعديلات المضافة لنسخة 2020 من طراز فولكسفاجن (Passat)، والتي شملت منح الطراز كشافات أمامية جديدة من طراز (LED)، مع تخفيض تكلفة الموديلات المتوفرة منه.





الأسعار

وتتوفر من طراز فولكسفاجن (Passat) للبيع بالأسواق 4 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية هي (S) وتتوفر بسعر 23 ألفا و915 دولارا، وفئة (SE) وتتوفر بسعر 26 ألفا و765 دولارا، ثم فئة (R-Line) بسعر 29 ألفا 565 دولارا.

أما أعلى فئة من طراز فولكسفاجن (Passat) هي (SEL) والتي تتوفر بسعر 23 ألفا و15 دولارا.





المحرك

وأكد الموقع أن الفئة الافتتاحية من الطراز تعمل بمحرك توربيني بقوة 174 حصانا وسعة 2.0 لتر ذي 4 أسطوانات، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بست سرعات.

Advertisements





الوقود

وقال موقع "كار أند درايفر" إن مؤشرات استهلاك الوقود لنسخة 2020 من طراز Passat لم تعلن حتى الآن من شركة فولكسفاجن.

ومن المتوقع أن تقترب من مؤشرات استهلاك نسخة 2019 من الطراز نفسه للوقود، والتي كانت بمعدل واحد جالون لكل 25 ميلا يقطعها الطراز داخل المدن، وواحد جالون لكل 36 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





التقنيات

وذكر الموقع أن طراز (Passat) من فولكسفاجن مزود من الداخل بشاشة معلومات بقياس 6.3 بوصة، تتوفر باشتراك لمدة 3 أشهر براديو (SiriusXM) المتصل بالقمر الصناعي.

ويدعم الشاشة المعلوماتية للطراز أنظمة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ويصل حجم الشاشة ضمن الفئات المتقدمة من الطراز إلى 8 بوصات، وتمتد بهذه الفئات فترة الاشتراك براديو (SiriusXM) إلى 6 أشهر.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات طراز فولكسفاجن Passat بالحديث عن أنظمته للأمن والسلامة والتي تقدم للسائق المساعدة أثناء القيادة وتوفر له قيادة أكثر أمنا.

ومن ضمنها نظام المكابح التلقائية الذي يفعل ذاتيا في حالة استشعار خطر الاصطدام الوشيك، وأيضا نظام رصد المنطقة العمياء، الذي يعمل على مراقبة المارة خلف السيارة وتنبيه السائق، وأيضا نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي يقيس المسافة بين السيارة وما حولها من مركبات لينبه السائق في حالة اقترابه أكثر من اللازم من السيارات أمامه، ويضم الطراز أيضا نظام الحفاظ على المسار ضمن أنظمته للأمن والسلامة.